İstanbul'da gizlice kadınların fotoğrafını çeken yabancı uyruklu sosyal medyada paylaştı Sanal devriye gezen ekipler, gizlice kadınların fotoğrafını çekerek sosyal medyada da paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu şahısı kıskıvrak yakalarak sınır dışı etti.

DHA

Ülke içerisinde güven ortamını bozacak şahıslara yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri sanal devriyelerini sıklaştırdı.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter'da bir hesapta paylaşılan görüntüler incelemeye aldı.

Kadınların gizlice çekildiği tespit edildi

Görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiği tespit edildi.

Videoda ayrıca polis araçlarının da görüntülerinin yer aldığı belirlendi. İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun TikTok isimli sosyal medya platformunda birkullanıcı tarafından yayınlandığı anlaşıldı.

Şüphelinin kimliği belirlendi

Söz konusu sosyal medya hesabı incelemeye alınmış ve benzeri birçok videonun paylaşıldığı görülmüştür.

Hesabın kullanıcısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Pakistan uyruklu İ.A. olduğu tespit edildi.

Sınır dışı edildi

Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.