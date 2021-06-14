8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda pasaport, çeşitli ülkelere ait döviz cinsi paralar, çok sayıda belge ve defter ele geçirildi.

İstanbul’da, göçmen kaçakçıları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, mayıs ve haziran aylarında göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Döviz Ofisi, Kuyumcu, Para Transfer Merkezi gibi iş yerlerinin de aralarında bulunduğu 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler ilçelerinde yapılan baskınlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

HAWALA YÖNTEMİ KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Göçmenleri yurt dışına kaçıran şüphelilerin, ülkeler arasında para transferi için bankacılık sistemi yerine karşılıklı olarak ofisler üzerinden paraları transfer etmek için kullanılan Hawala yöntemini kullandıkları belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Belirlenen adreslere yapılan aramalarda, Hawala yöntemini kullanarak elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 214 bin 110 lira, 400 bin 303 dolar, 417 bin 980 euro, 810 pound, 290 İsviçre frangı ile Hawala sisteminde kullanılan çok sayıda belge ve defter ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 21 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul’da göçmen kaçakçılarına operasyon: 32 gözaltı VİDEO



22 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, 2021 yılı içerisinde toplam 22 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 155 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.