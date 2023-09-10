İstanbul'da göçmen operasyonu! 18 kaçak göçmen yakalandı Avcılar'da geldikleri cipten indikten sonra çantalarıyla ara sokaklara giren 18 kaçak göçmen polisin çalışmasıyla yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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DHA

Sınır bölgelerinde kaçak göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda sınırdan ve ülke içerisinde kaçak göçmenler tek tek tespit ediliyor.

Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Son olarak İstanbul'un Avcılar ilçesinde operasyon düzenlendi.

18 kaçak göçmen yakalandı

Gümüşpala Mahallesi Azim Sokak'ta dün saat 01.00 sıralarında gelen cipten inen 10 kaçak göçmenler ara sokaklara dağıldı.

Kaçak göçmenleri görenler polise haber verdi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede 6 kaçak göçmen yakaladı.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmasıyla Cihangir Mahallesi Kayısı Sokak'ta saklanan 12 kaçak göçmen daha yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

Toplam 18 kaçak göçmen yapılan işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)