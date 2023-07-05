İstanbul'da göçmenlere yönelik denedim: 353 kişi yakalandı İstanbul genelinde 20.00-23.00 saatleri arasında belli ilçelerde yapılan denetimlerde 353 kişi geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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İHA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçe karşı mücadelesi devam ediyor.

Sınırlardaki güvenlik önlemlerinin yanında büyükşehirlerde de denetimler yapılıyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul ilçelerinde denetim

Uygulama; Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy Esenler, Kâğıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik olarak, 20.00 - 23.00 saatleri arasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçları, şahsi araçlar ve kişiler durdurularak kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.

353 kişi gözaltına alındı

Yapılan denetimlerde 26 adet tur teknesi denetlenirken, 1433 yabancı uyruklu şahsın kontrolleri yapıldı, ayrıca denetimler kapsamında 353 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Esenler ve Kağıthane’de yapılan uygulamalarda kaçak veya eksik belgesi olan şahıslar, İstanbul Göçmen İdaresi Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmek üzere gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldü.