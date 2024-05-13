İstanbul'da gölette boğulan Mısırlı iki kardeşin acı hikayesi Başakşehir'de gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi.

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DHA

Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 3 çocuk, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan gölete girdi.

Çocuklardan birisi sudan kendi çabalarıyla çıkarken 2 çocuk gölette çırpındı ve gözden kayboldu.

İki arkadaşı için yardım isteyen çocuğun ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Gölette boğulan iki kardeşin 11 yaşındaki Basel Ahmed Muhammed ile 7 yaşındaki Fares Ahmed Muhammed olduğu tespit edildi.

Anneleri Mai Abdelmohsin ile 6 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen iki kardeşin babalarının, 9 yıl önce Mısır'da bir trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

"Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk"

Mısırlı ailenin komşusu Mehmet Aydın, çocukların girdiği gölet etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığını iddia ederek, "Bir yapay gölet vardı, orada çocuklar suya giriyorlar. Küçüğü girdiği zaman büyüğü de onu kurtarmak için giriyor, çırpınıyor. Dibi bataklık olduğu için ikisi de orada rahmetli oluyor.Ortada biraz derin yer vardı. Orada ikisi de birbirine sarılmış olarak rahmetli oluyorlar. Gölete girmek yasak, dibinde çamur var balçık var. Hayvanlar su içiyor oradan. Onun için yetkililerin bir an önce kapatmaları lazım.

Biz orada bulunduğumuz süre içinde çocukları oraya sokmuyorduk. Nasıl olduysa dalgınlıkla çocuklar gitmişler. Kendimiz alıyorduk göndermiyorduk, geçen sene yapay göle bahçe yaptık, hobi bahçeleri. Çocukları göndermiyorduk oraya. Bu da işte Allah’ın takdiri mi ihmalkarlık mı? Küçük giriyor, büyük de onu kurtarmak için giriyor." dedi.

"Babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında"

Komşu Aydın, "Zaten babaları da rahmetli olmuştu trafik kazasında. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorduk. Kadının elbiselerini falan getirdik, o da atlıyor suya kurtarmak için. Yani onlar önlem almak için haber verdi kendi konsolosluklarına. Mısırlı kendileri. Annesi de İngilizce öğretmeniydi orada." dedi.

Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesinin, defin işlemleri için Adli Tıp Kurumu’ndan sevki bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)