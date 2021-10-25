İstanbul'da görünmeyen kasis, araçlarda hasara sebep oluyor

Arnavutköy'de açıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İstanbul Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı.

Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi.

GÖRÜLEMEYEN KASİS, HASARLARA NEDEN OLDU

Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı.

Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla kasise giren araçlar adeta havalandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Bunun üzerine mahallenin gençleri ise kasisin olduğu bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete başladı.

MAHALLELİ SÜRÜCÜLERİ UYURMAK İÇİN NÖBETE BAŞLADI

Aydınlatmanın da yetersiz olduğu öne sürülen caddede araç sürücülerini uyarmaya çalışan gençler, yaptıkları el kol hareketleri ile araç sürücülerini yavaşlatmaya çalıştı.

Mahallenin gençlerinden Delil Baba, arkadaşları ile son birkaç gündür saatlerce yol kenarında bekleyerek hızla gelen araç sürücülerini kasis konusunda uyardıklarını belirterek, kasisin yanlış yere koyulduğunu söyledi.

"KASİSTEN HIZLI GEÇİLİCE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLİYOR"

Baba, "Kasis tabelasını biraz daha geri koymaları lazım ki sürücüler kasisi fark etsin ya da kasisi biraz daha geriye koymaları lazım. Sürücüler kasisten hızla geçince bir anda direksiyon hakimiyetlerini kaybediyorlar. Araçlar kasise çarpınca altlarından kıvılcımlar çıkıyor bazen" dedi.