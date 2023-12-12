DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 2 olay kameraya yansıdı.
Trajikomik olaylar görünmez kaza olarak paylaşıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde ortaya çıkan görüntü kafede kaydedildi.
Kapı zannettiği cama çarptı
Kapının yanındaki sabit kanadın açık olduğunu düşünerek dışarıya çıkmak isteyen kişi, cama çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle cam kırıldı.
Motosikletle düştü
Başka bir görüntüde ise siparişini teslim ettikten sonra çalıştığı pizzacıya gelen kurye, motosikleti park ettiği sırada dengesini kaybetti.
Ardından motosikletle beraber yere düştü.
O sırada çarptığı bir başka motosiklet de yere düştü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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