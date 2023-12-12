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İstanbul'da görünmez kazalar: Cama çarpanlar, dengesini kaybedenler...

İstanbul'da görünmez kazalar: Cama çarpanlar, dengesini kaybedenler... İş yerinden çıkarken kapının açık olduğunu zanneden bir vatandaş, kafasını cama sert şekilde vurdu. O anlar kameraya yansıdı.