İstanbul'da gözaltına alınan şüphelinin polise kafa atıp kaçtığı anlar Denetim sırasında, yaralama ve tehdit suçlarından aranan E.A. gözaltına alınan şüpheli karakolda görevli polis memurlarına saldırarak kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı.

Ekipler E.A.'nın, "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı.

Önce hakaret etti sonra saldırdı

İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti.

E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı.

Yeniden yakalandı

Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı. Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı.

Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)