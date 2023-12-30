İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Başak Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdukları E.A.'nın kimliğini alarak sorgulama yaptı.
Ekipler E.A.'nın, "yaralama" ve "tehdit" suçlarından arandığını tespit etti. E.A, bunun üzerine gözaltına alındı.
Önce hakaret etti sonra saldırdı
İşlemleri için polis merkezine götürülen E.A., burada iddiaya göre polis memurlarına hakaretler etti.
E.A., polislere saldırarak kaçmaya başladı.
Yeniden yakalandı
Saldırganın kafa attığı polis memuru yaralandı. Polis memurları, şüpheliyi polis merkezi önünde gözaltına aldı.
Burada da direnmeye devam eden E.A. ve polisler arasında arbede yaşandı.
Tutuklandı
Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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