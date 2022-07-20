Otogardaki bir takside şüpheli davranışlar sergileyen yolcuyu inceleyen polisler, şahsa ait elektrikli gözleme sacının içerisine zulalanmış 1 kilo 990 gram madde ele geçirdi.

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamnında her bölgede çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimler sırasında, bir ticari taksiyi kontrol amaçlı durdurdu.

Şüpheli davranışlar sergiledi

Ticari taksinin içerisindeki 27 yaşındaki A.K. isimli yolcunun tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine, yanında bulunan kutu incelendi.

Gözleme sacından 1 kilo 990 gram madde çıktı

Yapılan incelemede, elektrikli gözleme sacının içerisinde 4 parça halinde şeffaf poşetlerde zulalanmış vaziyette 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstanbul'da gözleme sacının içinden uyuşturucu çıktı VİDEO







Şahıs adliyeye sevk edildi

İHA'nın haberine göre; konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.



