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- İstanbul'da gözleme sacının içinden uyuşturucu çıktı
İstanbul'da gözleme sacının içinden uyuşturucu çıktı
- 20.07.2022 - 12:10
- Güncelleme : 20.07.2022 - 12:24
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamnında her bölgede çalışmalar devam ediyor.
İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan denetimler sırasında, bir ticari taksiyi kontrol amaçlı durdurdu.
Şüpheli davranışlar sergiledi
Ticari taksinin içerisindeki 27 yaşındaki A.K. isimli yolcunun tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine, yanında bulunan kutu incelendi.
Gözleme sacından 1 kilo 990 gram madde çıktı
Yapılan incelemede, elektrikli gözleme sacının içerisinde 4 parça halinde şeffaf poşetlerde zulalanmış vaziyette 1 kilo 990 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
İstanbul'da gözleme sacının içinden uyuşturucu çıktı VİDEO
Şahıs adliyeye sevk edildi
İHA'nın haberine göre; konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.