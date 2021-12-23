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İstanbul'da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

İstanbul'da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

Arnavutköy'de durdurulan bir kamyonda 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaronlar ile yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.