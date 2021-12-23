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    İstanbul'da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

    Arnavutköy'de durdurulan bir kamyonda 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaronlar ile yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi.
    • AA
    • 23.12.2021 - 09:41
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    İstanbul'da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine ilişkin çalışma başlattı.

    6 MİLYON 400 BİN MAKARON BULUNDU

    Yürütülen çalışma kapsamında, 22 Aralık'ta Arnavutköy'de durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda 325 bin pakete denk gelen 6 milyon 400 bin sigara haline getirilmiş makaron ele geçirildi.

    SÜRÜCÜYE ADLİ İŞLEM

    Kaçak tütün nakliyesinde kullanılan araca el konulurken, S.T. isimli sürücü hakkında "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

    İstanbul da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi #1

    İstanbul da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi #2

    İstanbul da gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi #3

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