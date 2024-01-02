İstanbul'da gündem olan kavgadan yeni görüntüler! Aracını kavga ettiği kişilerin üzerine sürmüştü... Geçtiğimiz akşam iki grup arasında yaşanan kavgada, küfürleri üzerine alınan bir kişi olaya dahil oldu ve ikinci olay çıktı. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dün hareketli anlar yaşandı.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kavga yürekleri ağza getirdi.

Cadde üzerinde daha önce aralarında husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı.

1 kişi çatışmada yaralandı

Tansiyonun yükselmesiyle tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişi, yanında getirdiği kuru sıkı silahla ateş etmeye başladı.

Gruptakiler sağa sola kaçışırken bir kişi hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Küfürleri üzerine alınınca ikinci kavga çıktı

İki grup arasında yaşanan tartışma ve küfürleşme sırasında yakındaki tekel bayiine alkol almak için gelen bir kişi, kendisine küfredildiğini düşünerek gruptakilerle tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bunun üzerine grupla kavga eden hafif ticari araç sürücüsü, direksiyon başına geçerek aracı caddedekilerin üzerine sürdü.

Araca atlayan kişiyi savurdu

Bu sırada aracı durdurmaya çalışan bir kişi, aracın kaputunun üzerine atladı. Geri manevra yaparken trafik levhasına çarpan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kendini aracın üzerine atan kişi ise yere savruldu. Grubun üzerine aracı sürdükten sonra kaçan sürücü, geri dönerek caddeden tekrar geçti.

Bu sırada bir kişi, yoldan geçen araca sandalye fırlattı. Başka bir kişi ise elindeki sopayla araca vurdu.

"Küfürleşmeyi üzerine alındı"

Görgü tanığı Habi Çalışkan, o anları şöyle anlattı:

"Gençler arasında bir tartışma çıktı. Ama araba olayıyla gençler arasındaki olay çok farklı. Gençler burada birbirleriyle küfürleşip kavga ettiler. Bir kişi ateş ettikten sonra kaçtı. Bu sırada tekele gelen bir müşteri dün akşam yılbaşı olduğundan herhalde kafası güzeldi. Buradaki küfürleşmeyi üzerine alınınca gençlerle arasında tartışma çıktı. Yaşanan karşılıklı küfürleşme sonrasında arbede yaşandı. Gençler arabaya vurmaya başlayınca, bu sefer de o kişi gençlerin üzerine arabayı sürdü. Beyaz araç alkol almaya gelen kişinin aracı. İki grup arasında silahlı kavga edenler ile beyaz araçtaki sürücünün olayı farklı. Olay içinde olay yaşandı."

"Birileri araca saldırıyor"

Evinden sesleri duyduğunu söyleyen Serpil Akın ise "Polis araçlarını gördüm sokakta. Bir araç geri geri gidiyor, birileri araca saldırıyor. Bir grup araca zarar vermeye çalışıyordu. Silah atılmış ama duymadım." diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)