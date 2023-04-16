İstanbul’da güvenlik kamerasına yansıyan ilginç kazalar Kimi üzerine bastığı sandalyeden düştü, kimi oturduğu tahta parçasının kırılmasına aldırış etmeden cep telefonu ile ilgilenmeye devam etti. İki trafik kazası da kameralara yansıyan görüntüler arasındaydı.

DHA

İstanbul Sultangazi'de yaşanan ilginç anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı…

Bunlardan ilki Esentepe Mahallesi'ndeki cep telefonu aksesuarları satan mağazada yaşandı.

İnerken düştü

Bir çalışan mağazadaki asılı ürünleri düzeltmek istedi.

Cam tezgahın üzerine çıkan kişi, inmek istediği sırada düştü.

Düşen adamın yardımına çalışma arkadaşı koşarken, talihsiz kazayı yaralanmadan atlatan kişi neye uğradığı şaşırdı.

Hiçbir şey olmamış gibi davrandı

Malkoçoğlu Mahallesi'nde ise marketin önündeki tezgahın üzerine oturmak isteyen kişi, tahta parçasının kırılmasıyla sırtüstü düştü.

Hemen kendisini toparlayan vatandaş, tezgahın demirine oturarak hiçbir şey olmamış gibi telefonla ilgilenmeye devam etti.

Fren yerine gaza bastı

Bir diğer görüntü de ise, motosiklet tamirhanesine gelen kişi, fren yerine gaza basınca iş yerine daldı.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Motosikletle taksiye çarptı

Bu arada Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da yaşanan 2 farklı trafik kazası sırasında da güvenlik kameraları kayıttaydı.

Sultangazi’nin Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde önceki gün gece saatlerinde, içinde yolcu bulunan seyir halindeki taksinin şoförü, ara sokağa dönmek için manevra yaptığı sırada geriden gelen motosiklet sürücüsü taksiye çarptı.

Kazada, motosiklet yola savrulurken, sürücüsü ise taksinin üzerinden savrularak yere düştü.

Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına taksi şoförü, yolcular ve çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

Otomobillerin hasar aldığı çarpışma

Gaziosmanpaşa’nın Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ise seyir halindeki otomobil sürücüsü kavşaktan dönen bir başka otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki otomobilde maddi hasar oluştu.