İstanbul'da güvenlik personelinin CİMER'e şikayet ettiği müdürden saldırı Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde güvenlik personeli olarak çalışan adam, mobbing uyguladığı gerekçesiyle şikayet ettiği hastane müdürünün saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'da hastanede darp olayı yaşandı.

Kartal Dr. Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi’nde güvenlik müdürü ile personel karşı karşıya geldi.

Nedeni ise personel C. Ç.'nin daha önce mobbing gördüğü gerekçesiyle A. O.'yu CİMER’e şikayet etmesi.

Personele saldırdı

Bunun üzerine öfkelenen hastane müdürü, güvenlik görevlisini darbetti.

Hastanede güvenlik görevlisi olan S. Ö., A.T. ve S. V. de güvenlik müdüründen mobbing gördüklerini ifade ederek şikayette bulundu.

Çeşitli sebepler sundular

Personel şikayetlerinde, personeller arası ayrım yapıldığını, sürekli kamera takibi ile psikolojik baskı altında olduklarını, haklarında gerçek olmayan duyurular ile iftira atıldığını ifade etti.

Engelli vatandaşın kulağını kopardı

Güvenlik müdürü A. O.'nun, daha önce hastaneye gelen engelli hasta E.Ç.’ye de şiddet uyguladığı da iddia edildi.

E. Ç., hastaneye tedavi olmaya gittiğinde çalışanlar ile sohbet ettiği gerekçesiyle yaka paça polis odasına götürüldü.

Hastanede darbedilen E. Ç.’nin kulağındaki dikişli bölüm koptu. Güvelik müdüründen şikayetçi olan engelli E. Ç.’nin hukuk mücadelesi sürüyor.

"İşinden ekmeğinden olacağını söyleyerek tehdit etmişler"

Darbedilen engelli vatandaş E. Ç. şu ifadeleri kullandı:

Olayda darp var. Güvenlik görevlisi Cüneyt Bey yaşadığı bir olayı CİMER’e şikayet etmesi dolayısıyla CİMER’den bildirim gelmiş. Hastanenin güvenlik müdürü “sen bizi nasıl CİMER’e şikayet edersin” diyerek Cüneyt Bey’e orada şiddet uygulamış. Tekme tokat dövmüş hatta kayıtlarda da mevcut. Cüneyt Bey'i işinden ekmeğinden olacağını söyleyerek tehdit etmişler. Çoluk çocuğu olduğundan bir şey yapamadı. Olayın üstünü böyle kapattılar.

"Polis odasına soktular ve odada darbettiler"

E. Ç. sözlerine şöyle devam etti:

Benim olayda ise kulağımdan sıkıntılar yaşadım. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde ameliyat olma kararı aldım. Hastanemiz çok güzel, Başhekimimiz çok iyi, güvenlik müdüründe ve ekibinde sorunlar var. Rutin tedavi için gittiğimde eski çalışanı olduğum için güvenlik arkadaşlarla sohbet ederken, burada ne işin var diye hastaneden çıkarmaya çalıştılar. Beni tehdit ederek polis odasına soktular ve odada darbettiler. Buradan çıktığımda ilk işim Anadolu Adalet Sarayına gideceğimi belirttim. Doktor rapor vermedi. Ek binasından rapor aldım. Adli Tıp raporum mevcut. Savcı beraat istediğinde başımdan kaynar sular döküldü. Yetkililerden bu şahısların cezalarını almalarını istiyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)