İstanbul'da güzellik salonundaki kadınlar birbirine girdi Bir güzellik merkezinde ücret ödemeden bakım seansına girmek isteyen yabancı uyruklu 2 kadın ile iş yeri çalışanlarının saç saça baş başa kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir güzellik salonuna yabancı uyruklu 2 kadın müşteri olarak geldi. Salona gelen yabancı uyruklu 2 kadın, iş yeri sahibi ile konuşarak cilt bakımı işlemi istedi. İş yerinden birkaç adet bakım ürünü de alan kadınlar, seans ücreti ödemeyi reddetti. Müşteri ve çalışanlar arasında kavga Güzellik salonu sahibinden bakım seanslarını ücret almadan yapmasını isteyen kadınlar ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirerek kadınlardan beklemelerini istedi. Polisi beklemeden binadan ayrılmaya çalışan kadınlar ile çalışanlar arasında arbede yaşandı. Ürünleri alıp ücret ödemediler 2 kadın, parasını ödemeden aldıkları ürünler ile beraber kayıplara karıştı. Olay sonrası iş yeri sahibi yabancı uyruklu kadınlardan şikayetçi olurken emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor. O anlar kaydedildi Öte yandan, yaşanan kavga anı ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)