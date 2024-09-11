İstanbul'da haber alınmayan adamın öldüğü ortaya çıktı Tek yaşayan Kenan Yılmaz'dan 2 gündür haber alamayan kızı ekiplere haber verirken merdiveniyle evine girilen Yılmaz, dairesinde ölü bulundu.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Coşkun Sokak'ta 6 katlı binanın teras katında oturan Kenan Yılmaz'a yakınları, 2 gün boyunca ulaşamadı.

Bunun üzerine Kenan Yılmaz'ın kızı, babasının evinin önüne gitti ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye, merdiven aracı kullanarak 6 katlı binanın teras katındaki daireye girdi.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Pencereden giren polis ve itfaiye görevlileri, Kenan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aşağıda kurtarma çalışmalarını endişe ile izleyen kızı, babasının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi.

"ŞÜPHELİ" ÖLÜM

Genç kız ekipler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Savcılık, Kenan Yılmaz'ın bilinen önemli bir rahatsızlığı olmaması nedeniyle ölümünü 'Şüpheli' olarak değerlendirdi. Kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)