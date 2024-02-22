İstanbul'da hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı Maltepe'de caddeden sola dönüş yapan hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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DHA

İstanbul'un Maltepe İlçesi Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç sola dönüş yapacağı sırada, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı motosikletlinin yardımına ticari araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

O anlar kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde dönüş yapan hafif ticari araçla motosiklet çarpışıyor. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli yere düşüyor. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)