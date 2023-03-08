İstanbul'da hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Araçlar tarlaya uçarak durabilirken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir kaza yaşandı.

Hadımköy-Dursunköy Yolu Caddesi'nde gerçekleşen olayda, kimliği henüz bilinmeyen 41 VB 444 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 FZR 524 plakalı otomobile çarptı.

Tarlaya uçarak durdular

Kaza sonrasında araçlar, yol kenarında bulunan tarlaya uçarak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, tedavi altına alındı

Jandarma kaza yeri ve çevresinde başka bir kaza oluşmaması açısından güvenlik tedbiri alırken, 34 FZR 524 plakalı aracın sürücüsü olan Engin Öztürk, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.