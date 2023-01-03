- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da hafriyat kamyonu şantiyeye devrildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu şantiyeye devrildi
Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şantiye alanına düştü. Kazada sürücü yaralandı.
- 03.01.2023 - 16:55
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi 2745. Sokak'ta yokuştan çıkan Kadir B.'nin kullandığı hafriyat kamyonu, kontrolden çıktı.
DHA'nın haberine göre kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle geri geri giderek, istinat duvarını aşıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kadir B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
"Frenleri boşaldı, aşağı doğru devrildi"
Şantiye çalışanlarından Mesut Bülbül, "Kamyon yukarı çıkıyordu. Frenleri boşaldı, aşağı doğru devrildi. Sağlık ekipleri geldi, hastaneye götürdüler" dedi.