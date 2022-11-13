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    İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı

    Ataşehir'de hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı. Kaza dolayısıyla yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
    • 13.11.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 09:37
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    İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı

    D-100 kara yolu Bostancı mevkii yan yolda Kadıköy yönüne giden hafriyat kamyonunun damperi açıldı.

    Yaya üst geçidine çarpan damper, burada asılı kaldı.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Trafikte yoğunluk yaşandı

    Kaza dolayısıyla yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

    Uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı

    AA'nın haberine göre, uzun uğraşlar sonucu kamyonet bulunduğu yerden kurtarıldı.

    İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı VİDEO

    İstanbul da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı #1

    İstanbul da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı #2

    İstanbul da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı #3

    İstanbul da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı #4

    İstanbul da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı #5


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