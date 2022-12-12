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- İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü
İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü
Peyzaj çalışması yapılan parktan geçen öğretmene hafriyat kamyonu çarptı. Talihsiz öğretmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
- 12.12.2022 - 11:49
- Güncelleme : 12.12.2022 - 12:00
İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Osman Pat, geçen cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'ndeki parka girdi.
Peyzaj çalışmasının yapıldığı parkta hafriyat kamyonu, Osman Pat'a çarptı.
Genç öğretmen hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Pat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Toprağa verildi
Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Osman Pat'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
DHA’nın haberine göre Pat, memleketi Mersin'de toprağa verildi.