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    İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü

    Peyzaj çalışması yapılan parktan geçen öğretmene hafriyat kamyonu çarptı. Talihsiz öğretmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 12.12.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:00
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    İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü

    İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki Kemal Hasoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan Osman Pat, geçen cumartesi günü, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'ndeki parka girdi.

    Peyzaj çalışmasının yapıldığı parkta hafriyat kamyonu, Osman Pat'a çarptı.

    Genç öğretmen hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Pat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü #1

    Toprağa verildi

    Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Osman Pat'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

    DHA’nın haberine göre Pat, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

    İstanbul’da hafriyat kamyonunun çarptığı öğretmen öldü #2

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