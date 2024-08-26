İHA
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde trafik kuralarını hiçe sayan ve çevreyi kirleten sürücüler, vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.
Hafriyat döküm sahasına ödeme yapmak istemeyen kamyon sürücüleri, 5. Levent’te bulunan boş araziyi gaspetti.
KAÇAK DÖKÜM YAPTILAR
Araziyi çöp yığınına çeviren sürücüler, kamyondaki tüm molozları kaçak bir şekilde döktü.
Yasak alana hafriyat dökerek çevreyi kirleten şahıslar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
BETON VE PİS SUYU YOLLARA DÖKTÜ
Bir beton mikseri ise Pirinççi Mahallesi'nde seyir halineyken mikserin içerisinde bulunan beton ve pis suyu yola döktü.
Beton mikserinin arkasında bulunan bir otomobil sürücüsü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek isyan etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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