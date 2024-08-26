Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da hafriyat sürücüleri çevreyi kirletti

İstanbul'da hafriyat sürücüleri çevreyi kirletti Eyüpsultan'da hafriyat döküm sahasına ödeme yapmak istemeyen kamyon sürücüsü yükünü kaçak bir şekilde boş araziye dökerken, bir beton mikseri ise gezdiği sokaklara kirli su ve beton dökerek sürücüleri çileden çıkarttı.