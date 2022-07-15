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İstanbul'da hakkında arama kararı olan 2 DHKP/C'li tutuklandı

İstanbul'da hakkında arama kararı olan 2 DHKP/C'li tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan 29 yaşındaki E.K. ve S.K. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.