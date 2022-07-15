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- İstanbul'da hakkında arama kararı olan 2 DHKP/C'li tutuklandı
İstanbul'da hakkında arama kararı olan 2 DHKP/C'li tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan 29 yaşındaki E.K. ve S.K. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- 15.07.2022 - 17:56
Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında çalışmlalar hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul'un Bakırköy ilçesine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyon gerçekleştirdi.
İki kişi gözaltında aldındı
Yapılan operasyonda ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin alt alan yapılanması "Dev-Genç" içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen iki şüpheliyi, 13 Temmuz'da Bakırköy'de gözaltına aldı.
Şüpheliler tutuklandı
Şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arama kararı olduğu belirlendi.
29 yaşındaki E.K. ve S.K. isimli şüpheliler, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.