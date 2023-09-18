İstanbul'da halı saha çıkışı arkadaşlara torpil şakası: 2 yaralı Avcılar'da halı sahada maçının ardından arkadaşlara şaka yapmak için soyunma odasına atılan torpilin patlamasıyla 2 kişi kulağından yaralandı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'ndaki bir halı sahada maç yapan bir grup, maçın ardından üzerini değiştirmek için soyunma odasına gitti.

Bu sırada iki kişi, soyunma odasındaki arkadaşlarına şaka yapmak istedi.

Torpili soyunma odasına attılar

Biri kapıyı açıp içeriye girdi, diğeri ise elinde bulunan torpili ateşleyerek soyunma odasına attı.

Torpilin şiddetli şekilde patlaması sonucu iki kişinin kulak zarında hasar oluştu.

O anlar kamerada

O anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin torpil atıldıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

Soyunma odasında torpilin şiddetli şekilde patlamasının ardından, odadakiler de kendilerini dışarıya atıyor.

Soyunma odasından çıkan bir kişi, kulaklarını tutarak kendini yere bırakıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)