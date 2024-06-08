İstanbul'da halıya sarılı halde kadın cesedi bulundu: Halının etiketi katilleri ele verdi Denizde halıya sarılmış halde bulunan kadın cesedinin katilini bulmak için harekete geçen polis ekipleri, halının üzerindeki etiket sayesinde şüphelinin adresi tespit edilerek gözaltına aldı.

DHA

Kadın cinayetinin adresi bu kez İstanbul oldu.

Büyükçekmece'de halıya sarılı haldeki cesedi denizden çıkartılan 24 yaşındaki Sedef Güler cinayeti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Polis, Güler'in cesedinin sarılı olduğu halının üzerinde bir halı yıkamacıya ait etiket gördü.

Halının üzerindeki etiket sayesinde yakalandılar

Etiketteki halı yıkamacıya giden polis, buradan halıların alındığı adresi tespit etti. Adresin Beylikdüzü Dereağzı'nda olduğunu belirleyen ekipler bu sefer eve gitti.

Ekipler önce evi kiraya veren emlakçıyı buldu. Emlakçı Z.E., söz konusu adresi Fırat B. isimli kişiye kiraladığını söyledi. Emlakçının ifadesi üzerine polis Fırat B.'yi gözaltına aldı.

Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler kan lekeleri olduğunu gördü. Bunun üzerine evdeki eşyalara incelenmek üzere el konuldu.

"Cesedi otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık"

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda olayı anlatan Fırat B. olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılıda zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık." dedi.

Cinayet şüphelisinin çok sayıda uç kaydı olduğu tespit edildi

Polis, cesedin taşındığı otomobilin bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü belirterek olayın firarisi olarak aranan Yavuz G.'nin uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğunu ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Şüpheliyi yakalamak için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerle ilgili savcılıktan ek gözetim izni alındığını belirttiler.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)