İstanbul'da halk otobüsünün karıştığı kazada yürekler ağza geldi.
Avcılar-Şahintepe seferini yapan İETT otobüsü, Denizköşkler Caddesi'nden Fatih Sokak'a dönerken bir moto kuryeye çarptı.
HALK OTOBÜSÜ MOTO KURYEYE ÇARPTI
Moto kuryenin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada motosiklet, otobüsün altına girdi.
Kazanın duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda moto kurye olay yerine geldi.
YOLUNA DEVAM ETMEK İSTEYİNCE TEPKİ YAĞDI
Kazadan yaralı kurtulan moto kuryeye, olay yerine gelen sağlık görevlileri müdahalede bulundu.
Bu sırada içindeki yolcularla güzergahına devam etmek isteyen otobüs şoförüne, motosikletli grupta bulunanlar tepki gösterdi.
ŞOFÖRE SALDIRMAK İSTEDİLER
Toplanan grup, şoförün araçtan inmediğini ve çarptığı motosikletliyle hiç ilgilenmediğini iddia ederek saldırmak istedi.
Polis, motosikletlileri sakinleştirmeye çalışırken gerekli incelemelerin ardından soruşturma başlatıldı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar cep telefonu ve kask kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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