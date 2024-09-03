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İstanbul'da halk otobüsü moto kuryeye çarptı

İstanbul'da halk otobüsü moto kuryeye çarptı Avcılar'da önüne çıkan bir moto kuryeye çarpan otobüs şoförü, yolcularla yoluna devam etmek istedi. Olay yerine gelen diğer kuryeler ise otobüsün yaralı kuryeyle ilgilenmeden olay yerinden uzaklaşmak istemesine tepki gösterdi.