İHA
İstanbul'un Fatih ilçesinde Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda öğle saatlerinde 3 şüpheli, hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasbederek kaçmaya başladı.
Olayı gören vatandaşlar, kaçan şüphelilerin peşine düştü.
Yakalayıp dövdüler
Elindeki çantayı yol kenarına atan şüphelilerden 1’i, vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü.
Yol kenarına atılan çanta hamile kadına teslim edildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuk yaştaki gasp şüphelisi H.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
O anlar kamerada
Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, vatandaşların şüpheliyi yakaladıktan sonra dövdüğü, daha sonra çantanın yerini öğrendikleri görülüyor.