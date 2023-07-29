İstanbul'da hamile kadını gasbeden şüpheliye meydan dayağı Fatih’te hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden 3 şüpheliden 1’i, vatandaşlar tarafından yakalanarak darbedildi. Şüpheli polise teslim edilirken o anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Fatih ilçesinde Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı’nda öğle saatlerinde 3 şüpheli, hamile bir kadının çantasını bıçak zoruyla gasbederek kaçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yakalayıp dövdüler Elindeki çantayı yol kenarına atan şüphelilerden 1’i, vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü. Yol kenarına atılan çanta hamile kadına teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çocuk yaştaki gasp şüphelisi H.B., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. O anlar kamerada Şüphelinin yakalanıp dövüldüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların şüpheliyi yakaladıktan sonra dövdüğü, daha sonra çantanın yerini öğrendikleri görülüyor.