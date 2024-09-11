İstanbul'da haraç vermeyi kabul etmedi: İş yeri 3'üncü kez kurşunlandı Esenyurt'ta kripto para alım satımı yapan işletmenin sahibi haraç vermeyi reddedince iş yeri bir ayda üçüncü kez kurşunlandı. Saldırı anları kameraya yansıdı.

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İHA

Haraç çeteleri esnafın üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Bu defa olayın adresi İstanbul oldu.

'YERE YATIN' DİYE BAĞIRIP ATEŞ AÇTI

Esenyurt ilçesinin Koza Mahallesi'nde bulunan bir kripto alım satımı yapan iş yerinin önüne gelen motosikletli iki şahıs, önce "Yere yatın" diye bağırdı, ardından ise iş yerini mermi yağmuruna tuttu.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

11 merminin isabet ettiği iş yerinin önünde bulunan vatandaşlar sağa sola kaçışarak kurşunlardan kaçtı.

Yaşanan o silahlı saldırı anları anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

"3'ÜNCÜ KEZ BAŞIMIZA GELİYOR"

Silahlı saldırı hakkında konuşan işletme sahibi Muhlis Acat, “Bu olay 3. kez başımıza geldi, daha önce de iki defa iş yerini kurşunladılar. Dün gece 24.00 gibi tekrar gelerek bu seferde 11 el iş yerine ateş etmişler.

Çevrede bulunan vatandaşlara ‘Çekilin, çekilin’ diye bağırmışlar. Bu şahıslar bizden haraç istiyor, kesinlikle kendilerine haraç vermeyeceğiz, bunu anlasınlar.

"İSTANBUL ESNAFININ RAHATA ERDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yetkililerden bir an önce bu konuların kapanmasını, bir an önce bu şahısların yakalanmasını, İstanbul esnafının rahata erdirilmesini istiyoruz. Burada bir çocuk, bir müşteri de ölebilir, bu durumun önüne geçilmesi lazım.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)