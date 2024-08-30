İstanbul'da haraca bağlayamadıkları dükkanı kurşunladılar Esenyurt'ta kendisinden haraç isteyen şüphelilere olumsuz cevap veren market sahibi Ali P., dükkanda olduğu sırada düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı.

İHA

Haraç çetelerinin saldırıları dur durak bilmiyor.

Esnafın helal kazancına göz diken çeteler, iş yeri sahiplerine nefes aldırmıyor.

HARAÇ ALAMAYINCA KURŞUNLADILAR

Bu defa İstanbul'da ortaya çıkan haraç çetesi, Esenyurt ilçesi Akşemseddin Mahallesi'nde bulunan markete dadandı.

Ali P.'nin sahibi olduğu marketi haraca bağlamak isteyen şüpheliler, olumsuz yanıt alınca markete kurşun yağdırdı.

DÜKKAN SAHİBİ YARALANDI

Akşam saatlerinde marketin önüne gelen kimliği belirsiz saldırganlar, marketi hedef alarak 5 el ateş etti.

O esnada marketin üst katındaki evinin balkonunda oturan Ali P. sırtını sıyıran kurşun nedeniyle hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 HAFTA ÖNCE DE KURŞUNLAMIŞLAR

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, hafif yaralanan Ali P. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, marketin 2 hafta önce yine kurşunlandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)