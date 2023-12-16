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İstanbul'da hareketli gece! Taksi durağına kurşun yağmuru

İstanbul'da hareketli gece! Taksi durağına kurşun yağmuru Taksi durağına düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobili delip geçen 3 kurşun, bir büfeye isabet etti.