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İstanbul'da hasta bekleyen ambulans çalışanlarının üstüne yürüdü

İstanbul'da hasta bekleyen ambulans çalışanlarının üstüne yürüdü Bağcılar'da ambulansla hasta almak için bekleyen sağlık çalışanları, yolu kapattıkları için kendilerine küfreden bir sürücünün sözlü saldırısına uğradı. O anlar kameralara yansıdı.