Sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Bu defa adres İstanbul oldu.
Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde ambulansla hasta almak amacıyla cadde üzerinde duran sağlık görevlilerine, bir sürücü yolun kapandığı bahanesiyle hakaret etti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ
Küfreden sürücü, sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü.
Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilen şüpheli aracına binerek oradan ayrıldı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
AYNI GÜN GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin E.Y.(47) olduğunu belirledi.
Şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. "Sağlık çalışanlarına yönelik hakaret suçundan" ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış