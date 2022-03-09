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    İstanbul'da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı

    Randevusuz hastaneye gelen yaşlı hastaların yardımcı olma bahanesiyle çantalarını çalan Çetin Ö., yapılan araştırmaların ardından gözaltına alındı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 10:47
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    İstanbul'da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı

    İstanbul'da bazı hastanelerde, randevusuz gelen yaşlı hastaların çantalarının çalınma olayları üzerine, polis tarafından soruşturma açıldı.

    Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin izlediği yöntemi ortaya çıkardı.

    Şüphelinin randevusuz hastaneye gelen yaşlı kişileri kendisine hedef seçerek yanlarına yaklaşıp "Neyiniz var ben yardımcı olayım." diyerek dostluk kurduğu tespit edildi.

    ÇANTALARI TUTMA BAHANESİYLE ÇALDI

    Mağdurların randevusuz geldikleri için işlem yapamadıklarını söylediklerinde, "Ben hallederim, siz üzülmeyin." diyen şüphelinin, röntgen çekimi ayarladığını söylediğini, röntgen odasının kapısına gelenlere ise, “Buraya çantayla girilmiyor. Ben tutayım, siz röntgen çektirip gelin." dediği belirlendi.

    Şüphelinin, mağdurun röntgen odasına girmesinin ardından çantayla kaçtığı belirlendi.

    İstanbul'da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı ViDEO

    İstanbul da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı #1

    GÜVENLİ KAMERALARINA YAKALANDI

    Bazı olaylarda şüphelinin güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Bir görüntüde şüphelinin hızla kaçtığı anlar, bir başka görüntüde ise kandırdığı mağdurla asansöre bindiği anlar görüldü.

    7 OLAYIN FAİLİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Kimliği belirlenen şüpheli Çetin Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelinin, benzer şekilde meydana gelen 7 olayın faili olduğu tespit edildi. Şüphelinin, çantasını çaldığı mağdurlar tarafından teşhis edildiği öğrenildi.

    İstanbul da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı #2

    TUTUKLANDI

    Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çetin Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı #3

    İstanbul da, hastaları kandırıp çantalarını çalan hırsız yakalandı #4


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