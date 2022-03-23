İstanbul'da hastane asansöründe kalan 10 kişi, duvarı kırarak kurtuldu

Sultangazi'de hastane asansöründe 45 dakika mahsur kalan vatandaşlar, kendi çabalarıyla asansör üzerinden delik açıp dışarı çıktı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı.

İddialara göre, bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı.

Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi.

ASANSÖRÜN ÜZERİNDEKİ DUVARI KIRDILAR

Asansörde kapalı kalan kişiler, asansörün üstündeki duvarı kırıp büyük bir delik açtı. Açılan deliği fark eden vatandaşlar ise merdiven getirdi.

VATANDAŞ ÇABASIYLA KURTULDULAR

Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başlarken, çevredekiler de inmelerine yardım etti.

Yaşanan anları kayıt altına alanlar, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi.

ASANSÖRE KULLANILABİLİR ONAYI VERİLDİ

Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

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