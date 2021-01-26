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    İstanbul'da hastanede hırsızlık kamerada

    Kağıthane’de özel bir hastanede çalışan kadının cep telefonu, telefonla konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 10:30
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    İstanbul'da hastanede hırsızlık kamerada

    İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi’ndeki özel bir hastanede poliklinik sekreteri olarak görev yapan kadın, gelen hastayla ilgilenmeye başladı.

    Hastanın kaydını alan kadın ardından onu muayene olacağı doktora götürmek için yerinden ayrıldı.

    O esnada içeride cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan cerrahi maskeli bir şahıs, etrafta dolaşmaya başladı.

    CEP TELEFONUNU ALDI

    Bir süre etrafı gözleyen hırsız, yaklaştığı bankonun üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu.

    Hastanede cep telefonu hırsızlığı VİDEO

    KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından cep telefonunun çalındığı kamera kayıtlarından tespit eden kadının emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    İstanbul da hastanede hırsızlık kamerada #1

    İstanbul da hastanede hırsızlık kamerada #2

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