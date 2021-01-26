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- İstanbul'da hastanede hırsızlık kamerada
İstanbul'da hastanede hırsızlık kamerada
Kağıthane’de özel bir hastanede çalışan kadının cep telefonu, telefonla konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı.
- İHA
- 26.01.2021 - 10:30
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi’ndeki özel bir hastanede poliklinik sekreteri olarak görev yapan kadın, gelen hastayla ilgilenmeye başladı.
Hastanın kaydını alan kadın ardından onu muayene olacağı doktora götürmek için yerinden ayrıldı.
O esnada içeride cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yapan cerrahi maskeli bir şahıs, etrafta dolaşmaya başladı.
CEP TELEFONUNU ALDI
Bir süre etrafı gözleyen hırsız, yaklaştığı bankonun üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu.
Hastanede cep telefonu hırsızlığı VİDEO
KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından cep telefonunun çalındığı kamera kayıtlarından tespit eden kadının emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.