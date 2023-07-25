İstanbul'da hastaya şiddet uygulayan bakımevi çalışanları tutuklandı Büyükçekmece’de bir bakımevinde engelli hastaya şiddet uygulayan ve o anları gülerek kayda alan şahısların tutuklandığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan özel bir bakımevinde meydana gelen görüntüler infial yarattı.

Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişinin hastaya şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Görüntülerde bakımevi çalışanının "Beni seviyor musun?" diye sorduğu görülürken, videoyu çeken kişi ise o anları gülerek kaydetti.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran anlar: Hastaya şiddet uyguladı

O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Yaşananların ardından harekete geçen ekipler, şiddet uygulayan N.C. ve M.P. isimli şahıslar gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bugün ise tepki toplayan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakımevi boşaltıldı

Öte yandan yaşanan hastaya şiddet olayı sonrası bakımevinde bulunan hastalar başka rehabilitasyon merkezlerine tahliye edildi.

Bakımevi önüne gelen ambulanslar aracılığıyla hastaların nakli gerçekleşti.

Polis ekipleri de bakımevinin çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.