İstanbul'da hatalı dönüş yapan kadın sürücü, kazaya sebep oldu: Kaçmaya çalışırken yakalandı Sarıyer ilçesinde seyir halindeki sürücü, hatalı U dönüşü yapınca kurye manevra yaparak düştü. Olayı gören yabancı uyruklu kadın kaçmaya çalışırken vatandaşlar engel oldu. 3 kadın hakaretler savurarak saldırıya geçti.

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DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda motosikletliyle seyir halindeki kurye Atakan Günay, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaparak düştü.

Kurye ve motosiklet metrelerce sürüklenirken, kazaya neden olan otomobil sürücüsü yabancı uyruklu kadın ise olay yerinden kaçmak istedi.

Vatandaşlar kaçmalarını engelledi

Kazayı görüp toplanan vatandaşlar yolu kapatarak kadının kaçmasına engel oldu. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kaçamayacağını anlayan sürücü ve beraberindeki iki kadın, otomobilden inerek kendisine engel olanlara saldırmaya başladı.

Hakaret savurdular

Arapça ve Türkçe karışık şekilde bağırarak saldırmaya devam eden kadınları, olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı. Saldırgan 3 kadının Arapça ve Türkçe hakaretler ettikleri duyuluyor.

"Yasak yerden U dönüşü yaptı"

Motosikletli kurye Atakan Günay, "Motosikletimle giderken karşı istikametten gelen araç, yasak yerden U dönüşü yaparak kazaya sebebiyet verdi. Yaralandım, o anda etraftaki insanlar beni kaldırdılar. Polisi ve ambulansı aradılar. Aracın sürücüsü kaçmak istedi, önünde durduk. Bana da saldırdı, başka arkadaşlara da saldırdı. Kaçmasına izin vermedik. Daha sonra polisler geldi, kendisini ekip aracına bindirdiler. Ben ambulansla olay yerinden gittim." dedi.