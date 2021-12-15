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    İstanbul’da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi

    Kınalı Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde sürücünün hatalı sollama yapması sonucu araçta bulunanlar adeta ölümle burun buruna geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 09:54
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    İstanbul’da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi

    İstanbul Kınalı Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde otomobil sürücüsü, önünde seyreden kamyonu geçmek için hatalı sollama yapınca, karşı şeritten gelen kamyonla karşı karşıya kaldı.

    Kamyon sürücüsü yoluna devam ederken, otomobil sürücüsü ise manevra yaparak kazanın hafif atlatılmasını sağladı.

    4 KİŞİNİN OLDUĞU OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ

    Kazada su kanalına devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

    ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİKLERİ AN

    Yaşanan kaza anı ise karşı şeritten gelen kamyondaki kameraya saniye saniye yansıdı.

    İstanbul’da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi VİDEO

    İstanbul’da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi #1

    İstanbul’da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi #2

    İstanbul’da hatalı sollama kazayı beraberinde getirdi #3

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