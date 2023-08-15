İstanbul'da hava almak isterken balkonda mahsur kaldı Evin balkonuna çıkan yabancı uyruklu adam, kapının kapanmasıyla balkonda mahsur kaldı. Türkçe bilmediği için bağırarak ve işaretlerle yardım isteyen adamın durumundan şüphelenen itfaiye ekipleri, polisle birlikte adamı kurtardı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, dün saat 15.00 sıralarında 6 katlı binada hava almak isteyen adam zor anlar yaşadı.

Binanın 3'üncü katında balkonda mahsur kalan Hassan Muhammed, yolun karşısındaki inşaatta bulunanlardan bağırarak ve işaretlerle yardım istedi.

Türkçesi iyi olmadığı için Hassan Muhammed'in 'konuşma engelli' olabileceğini düşünen çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İtfaiye ekipleri adamdan şüphelendi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de Hassan Muhammed'in durumundan şüphelenerek polisi aradı.

Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle çalışma başlatıldı.

Merdivenle balkona çıkan itfaiye ve polis, balkonun kapısını açarak yardım isteyen Muhammed'i kurtardı.

Hava almak isterken mahsur kaldı

Filistin uyruklu olduğu belirlenen Hassan Muhammed'in, iki hafta önce evi kiraladığı ve hava almak için balkona çıktığı sırada kapının kapanması üzerine mahsur kaldığı öğrenildi.

İkamet izni olmadığı belirlenen Hassan Muhammed, polis merkezine götürüldü.