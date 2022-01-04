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- İstanbul'da hava destekli narkotik operasyonu düzenlendi
İstanbul'da hava destekli narkotik operasyonu düzenlendi
- İHA
- 04.01.2022 - 08:20
- Güncelleme : 04.01.2022 - 08:53
İstanbul genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Anadolu yakasında birden fazla adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON
Önceden fiziki ve teknik takip yapılan 30 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.
Operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği Alf, girilen adreslerde arama yaptı.
İstanbul'da hava destekli narkotik operasyonu düzenlendi VİDEO
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Adreslerden biri olan Pendik Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 3. katına da Polis Özel Harekat ekipleri eşliğinde girildi.
İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, hakkında arama kararı olan 30 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.
Silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun diğer iki ayağının Bursa ve İzmir olduğu kaydedildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.