Ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde Anadolu yakasında birden fazla adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON

Önceden fiziki ve teknik takip yapılan 30 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.

Operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği Alf, girilen adreslerde arama yaptı.

İstanbul'da hava destekli narkotik operasyonu düzenlendi VİDEO







ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Adreslerden biri olan Pendik Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 3. katına da Polis Özel Harekat ekipleri eşliğinde girildi.

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, hakkında arama kararı olan 30 şüpheliden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun diğer iki ayağının Bursa ve İzmir olduğu kaydedildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.