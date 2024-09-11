İstanbul'da havalimanında yolcu paylaşımı yapan 2 grup arasındaki kavga cinayetle bitti Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turistleri karşılama işi yapan iki grup arasında müşteri paylaşımı nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

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DHA

İstanbul'da Pendik, Harmandere Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda turist yolcu karşılama işi yapan iki grup arasında yolcu paylaşımı yüzünden kavga çıktı.

İki grubun üyeleri, durumu konuşmak ve bir anlaşmaya varmak için olay yerinde bir araya geldi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ancak tartışma karşılıklı silahların çekilmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

Çatışma sırasında silahla yaralanan Süleyman Üzümcü hayatını kaybetti. Olayda iki kişi de yaralandı.

KAVGAYA KARIŞANLAR TESPİT EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, kısa süre içinde kavgaya karışanları tespit etti.

9 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hastanede tedavileri devam eden iki şüphelinin de gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyette yapılan sorgularında, şüpheliler, kavgaya karıştıklarını ancak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirmediklerini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çevik Kuvvet otobüsleriyle geniş güvenlik önlemi alınarak adliyeye sevk edildi.

Hastanede tedavileri süren 2 şüphelinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)