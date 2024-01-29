İstanbul'da hayvanseverlerden sokak köpeği eylemi Üsküdar'da, sokak hayvanları için toplanan ve basın açıklaması yapan grup, sokak hayvanlarının özgürlüğüne dikkat çekti. Yapılan açıklamada "Köpekler ile birlikte olan yaşamımıza ciddi bir müdahale var" denildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var.

Son yıllarda onlarca vatandaşımız sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

Özellikle çocukları tehdit eden başıboş sokak köpeği sorununa karşı hayvanseverler ise eylemlerine devam ediyor.

Hayvanseverler sokak köpeği eylemi yaptı

Üsküdar'da, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için eylem yapıldı.

Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş gibi İstanbul'un farklı ilçelerinde sokak hayvanları için eylem yapan grup, bu kez Üsküdar'da toplandı.

Hayvan hakları ve hayvanların özgürlüğüne dikkat çeken grup, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, grubun amacının; yerelde örgütlenmeyi harekete geçirerek Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde benzer eylemler yapmak, belediye başkan adaylarıyla örgütlü bir şekilde hayvan özgürlüğü ve hakları için görüşmeler sağlamak olduğu belirtildi.

"Köpekler için ses çıkartmak amacıyla toplandık"

Hayvanlara Adalet Derneği üyesi Barış Karlı, "Bu eylem sokakta yaşamını sürdüren hayvanlar için, özellikle kedi köpekler için ses çıkartmak amacıyla yapılıyor. Çünkü sokaktaki köpeklere yönelik son dönemde ciddi bir hedef gösterme, ciddi bir karalama kampanyası var.

"Köpekler ile birlikte olan yaşamımıza ciddi bir müdahale var"

Sokakta köpekler ile birlikte olan yaşamımıza ciddi bir müdahale girişimi var. Biz de buna hayır demek için, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinin aynen kalması, aynen korunması için bir tepki vermek istiyoruz ve devlet kurumlarına yetkililere sesleniyoruz." şeklinde konuştu.

"Köpekler toplatılmasın"

Hayvansever Ali Toroz ise sokak hayvanlarının toplatılmasına karşı olduklarını söyleyerek, "Buradaki amaç şu; hayvanlara özgürlük. Toplatılmasın. İşkencelere, zulme hayır demek için buradayız. Yani eziyet gören canları, eziyet görmesini engellemek adına buradayız. Farkındalık yaratmak adına buradayız." dedi.

"Hayvanların özgür yaşamasını istiyoruz"

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifin'den Öykü Yağcı, sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için toplandıklarını belirterek, "Bugün burada İstanbul'un dört bir yanındaki hayvan hakları savunucuları olarak toplandık. Sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için buradayız. Bunu İstanbul'un Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde devam ettiriyoruz eylemlerle. Aralık ayından beri özellikle. Çünkü yerel seçimler öncesi suçsuz masum hayvanlar tekrardan hedef tahtası olarak siyasiler tarafından kullanılmaya başlandı. Hayvanların özgürce yaşan hakkını savunuyoruz çünkü. Şu anda yasa dışı bir şekilde, yasaya aykırı bir şekilde dev toplama kamplarına toplanıp, orada kapalı kapılar ardında öldürülmesi planlanıyor, bu köpeklerin yok edilmesi planlanıyor.'' diye konuştu.

Hayvan Hakları Federasyonu Üsküdar gönüllüsü Yeşim Özköse ise , "Son çıkacak yasa ile alakalı hayvanlara merhamet ettiğimiz, merhamet kültürünü yücelttiğimiz bir yerdeyken, bu yasanın çıkmaması. Beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor.'' dedi.

"Köpeklerin sesi olmaya geldik"

Grup adına basın açıklaması yapan hayvansever Elif Göktepe, "Bugün burada 2024 yerel seçimleri öncesi dostlarımızın, sokakta yaşayan kent sakinleri kedi ve köpeklerin sesi ve oyu olmaya geldik. Eşit, adil, yaşanabilir bir dünya için bir araya gelen Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi ve hayvan hakları savunucuları olarak, yerel seçimler öncesinde Kadıköy, Sarıyer ve Beşiktaş gibi İstanbul'un farklı ilçelerinde tek ses olduğumuz eylemlerimize şimdi Üsküdar'da devam ediyoruz.

Amacımız; yerelde örgütlenmeyi harekete geçirerek Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde yaşam savunucularının benzer eylemler yapmasını, hayvanların sesi olmasını ve belediye başkan adaylarıyla örgütlü bir şekilde hayvan özgürlüğü ve hakları için görüşmeler yapmasını sağlamak. Burada bizi dinleyen vatandaşların, birer seçmen olarak sandıkta, tüm canlılar adına barışçıl, şefkatli ve adil kararlar alabilmesi için onlara yol göstermek.'' ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)