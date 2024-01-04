İstanbul'da hem ailesi hem kendisi darbedildi! Eşinden kurtulamıyor... Hem ailesi hem de kendisinin darbedildiğini söyleyen B.Ö.K isimli kadın, hayatı tehlikesinin olduğunu söyleyereki "Sesimi duyurmak istiyorum" dedi.

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İHA

İstanbul Pendik'te yaşayan B.Ö.K isimli genç kadın, boşanma aşamasında olan eşinin evini bastığını ve ailesiyle kendisini darbettiğini söyledi.

Avukta olduğu öğrenilen M.H.K'nin 3 arkadaşıyla eve geldiğini söyleyen genç kadın, komşuların ayırmaya çalıştığını belirtti.

Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen genç avukat, eşi ve ailesine tehditler savurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Eşim avukatlık mesleğinin arkasına sığınıyor"

Avukat eşi tarafından darp edilen B.Ö.K., "Abimin evinin kapısının yumruklandığını öğrendik. Olayı duyunca abimin yaşadığı binaya gittik ve binaya girdiğimiz esnada üzerimize çullandılar. Hepimizi darp ettiler. Eşim ellerimi ve kollarımı tutarak, 'bunları sen istedin' dedikten sonra annemi ve babamı darbettirdi. Olay yerine sonradan gelen kardeşimi de aralarına alıp dövdüler.

Aldığı darbeler sonrası böbreklerine zarar gördü. Hastaneye kaldırılan kardeşimde böbrek yetmezliği başlangıcı oldu. Ben sesimi duyuramadım. Her yerim mosmor. İnsanların bana ses olmasını istiyorum. Ben bu olayı duyurmaya çalıştıkça sesimi kesmeye çalışıyorlar. Zaten o gün telefonumu gasbettiler. Eşim avukatlık mesleğinin arkasına sığınıyor. Daha önce eşim tarafından şiddete maruz bırakıldım.

Sesimi duyuramamıştım ama artık ailem ve ben tehlike altındayız. Korkumdan işimi de bırakmak zorunda kaldım. Bize saldıranlar şu an eline kolunu sallayarak dolaşıyorlar. Kardeşim hastanede ailem tehlike altında. Annem ve babam darp edildi tüm vücudu morluk içerisinde.

Bizi silahla da tehdit ettiler. Ben bu zamana kadar şiddet gören kadınlara ses oldum onlar da lütfen bana ses olsunlar” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)