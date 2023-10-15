İstanbul'da hem düğün konvoyu yaptılar hem kavga çıkardılar Büyükçekmece'de düğün konvoyundaki sürücüler ile bir minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bugün hareketli anlar yaşandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar istikametinde meydana geldi Düğün konvoyunda bulunan sürücü ile bir minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüye saldırdılar Konvoydakilerinde tartışmaya katılmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Konvoyda bulunan çok sayıda kişi, minibüs sürücüsünü darbetti. Aracında camları kırıldı. O anlar kamerada Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, konvoyda bulunanları minibüs sürücüsüne saldırması ile minibüsün camının kırıldığı anlar yer alıyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)