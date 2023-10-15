DHA
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bugün hareketli anlar yaşandı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar istikametinde meydana geldi
Düğün konvoyunda bulunan sürücü ile bir minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Sürücüye saldırdılar
Konvoydakilerinde tartışmaya katılmasıyla olay kısa sürede kavgaya dönüştü.
Konvoyda bulunan çok sayıda kişi, minibüs sürücüsünü darbetti. Aracında camları kırıldı.
O anlar kamerada
Olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, konvoyda bulunanları minibüs sürücüsüne saldırması ile minibüsün camının kırıldığı anlar yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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