İstanbul'da hırsız hem çalarken hem harcarken kameraya yakalandı Şişli’de bir kafeteryada oturan müşterinin çantasını büyük bir ustalıkla çalan hırsız hem hırsızlık esnasında hem de çantanın içinde bulunan banka kartıyla bir marketten 2 bin 500 TL değerinde alışveriş yaptığı anlarda güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir kafeteryaya genel kadın, üç kişilik arkadaş grubunun olduğu masayı gözüne kestirdi. Masanın yanına gelen kadın, bir süre bekledi. Çantayı koluna taktı Ardından müşterinin arkadaşlarıyla muhabbet etmesini fırsat bilen hırsız, çantayı adeta tereyağından kıl çeker gibi çekerek kendi koluna taktı. Saniyeler içinde kafeteryadan ayrılan hırsız, içinde 3 bin 500 TL nakit, banka kartı, kimlik ve ehliyet bulunan çantayla marketin yolunu tuttu. Çaldığını markette harcadı Feriköy’de bulunan bir markete giren hırsız, burada banka kartıyla 2 bin 500 TL değerinde alışveriş yaparak tekrar kayıplara karıştı. Yaşanan olay kafeterya ve marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.