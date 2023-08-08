İHA
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir kafeteryaya genel kadın, üç kişilik arkadaş grubunun olduğu masayı gözüne kestirdi.
Masanın yanına gelen kadın, bir süre bekledi.
Çantayı koluna taktı
Ardından müşterinin arkadaşlarıyla muhabbet etmesini fırsat bilen hırsız, çantayı adeta tereyağından kıl çeker gibi çekerek kendi koluna taktı.
Saniyeler içinde kafeteryadan ayrılan hırsız, içinde 3 bin 500 TL nakit, banka kartı, kimlik ve ehliyet bulunan çantayla marketin yolunu tuttu.
Çaldığını markette harcadı
Feriköy’de bulunan bir markete giren hırsız, burada banka kartıyla 2 bin 500 TL değerinde alışveriş yaparak tekrar kayıplara karıştı.
Yaşanan olay kafeterya ve marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.