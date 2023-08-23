İstanbul'da hırsızlar 2 aracın hedef aldı: 75 bin TL'lik ses sitemini çaldılar Bölgede 2 ayrı aracı hedef alan hırsızlar, aynı yöntemle otomobillerin ses sistemlerini çaldı. Toplamda 75 bin TL'lik zarar veren hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Dün sabah saatlerinde Önder Bülbül isimli vatandaş akşam saatlerinde aracını 1. Cebeci Caddesi üzerinde park ederek evine gitti.

Sabah arkadaşının telefonu ile uyanan Bülbül, aracının camının kırık olduğunu öğrendi.

Şaşkına dönen genç adam, hemen aracının başına gitti.

Ekipler harekete geçti

Bülbül yaptığı inceleme sonrası aracında bulunan ses sisteminin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi alıp araç üzerinde detaylı inceleme yaparken kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

"50 bin liraya yakın bir zararımız var"

Yaşadığı durumu anlatan Önder Bülbül, "Olay sabah saatlerinde olmuş. Arkadaş işe giderken aradı bizi. Arabanın camının kırıldığını görmüş. Biz de geldik işte. Arabanın ön camını kırıp içine girmişler. Ondan sonra biz de polise haber verdik. İfade falan olay yeri inceleme geldi, arabayı inceledi, kamera kaydını falan izledik. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir zararımız var. Kolon, amfi, tesisat, hepsini götürmüşler. Yazık günah yani. Biz o kadar emek harcıyoruz, o kadar para harcıyoruz. Bu şekilde gelip alıp götürüyorlar." dedi.

25 bin TL'lik ses sitemi çalındı

Bir diğer hırsızlık ise 50. Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde park halindeki otomobilin aynı şekilde camını kıran hırsızlar 25 bin TL değerindeki ses sistemini çaldı.

Cebeci Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayına ait görüntüler ise çevrede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir otomobil ile gelen hırsızların gözlerine kestirdikleri aracı bir süre kontrol ettikten sonra sağ kapı camını kırarak aracın içindeki ses sistemini çalıp olay yerinden kaçtıkları görülüyor.