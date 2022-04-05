İki farklı zincir markete dadanan hırsızlar, girdikleri marketlerin camlarını kırıp, sigara dolabını da çalarak ortadan kayboldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hırsızların hedefi zincir marketler oldu.

İstiklal Mahallesi ve Balıkyolu Mahallesi’nde bulunan market şubelerinde aynı yöntemle soygun yapan hırsızlar, giriş kapıların camını kırarak içeri girdi.

ZİNCİR MARKETLERİ SOYDULAR

Balıkyolu Mahallesi’ndeki markette alarmın ötmesiyle panikleyen hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı.

SİGARA DOLABINI DA ÇALDILAR

Ardından ise İstiklal Mahallesi’nde bulunan başka bir markete gelen hırsızlar, burada kasayı boşaltırken sigara dolabını da çalarak kaçtı.

İstanbul'da hırsızlar 2 ayrı marketi soydu VİDEO









