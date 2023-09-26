İstanbul'da hırsızlar 7 otomobilin hayalet ekranını çaldı! Tutuklandılar 5 ilçede park halindeki otomobillerin elektronik donanımlarını çalan 2 şüphelinin peşine düşen güvenlik güçleri, hırsızları yakaladı.

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DHA

Gün geçmiyor ki İstanbul'da hayalet ekran hırsızlığı yaşanmasın.

Özellikle son zamanlarda sık sık yaşanan hırsızlık olayları vatandaşları çileden çıkardı.

Şüphelilerin hedefi ise ilk olarak lüks otomobiller oluyor.

5 ilçeyi mesken tuttular

Megakent'te en çok olayların yaşandığı ilçelerin başında ise Bağcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar ve Güngören yer alıyor.

Otomobillerden yapılan hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde çalıntı olduğu anlaşılan bir otomobille olay yerine geldikleri tespit edilen şüphelilerin, birkaç dakika içinde hırsızlığı gerçekleştirip kaçtıkları görüldü.

2 kişi yakalandı

Polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüpheliler Fikret G.(24) ile H.Y.(15) polis tarafından gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Fikret G.’nin, 42 suç kaydı bulunduğu ayrıca 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Toplamda 7 aracı soydular

Soruşturma sonucu şüphelilerin Bağcılar’da 2, Beylikdüzü’nde 2, Büyükçekmece, Avcılar ve Güngören’de 1 olmak üzere 7 hırsızlık olayı gerçekleştirdiklerini belirlendi.

Tutuklandılar

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)