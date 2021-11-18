Bir evin bahçesine giren 3 hırsız kömür sobasını çaldı.

İstanbul Arnavutköy'de Burak Saka isimli kişi, sabahın erken saatlerinde anne ve babasıyla birlikte yaşadığı evden işe gitmek için ayrıldı.

Saka, evden ayrıldıktan birkaç dakika sonra evin önüne bir kamyonet yanaştı.

3 KİŞİ 1 SOBAYI GÖTÜRDÜ

Kamyonetin içinden 2'si kadın 3 kişi, inerek evin bahçesine girdi. Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheliler, bahçede duran kömür sobasına yöneldi.

Hırsızlar, kucaklarına aldıkları sobayı güçlükle taşıyarak, kamyonetin kasasına koydu. Durumu son anda fark eden ev sahipleri bahçeye çıktı; ancak şüpheliler kamyonetle kaçarak gözden kayboldular.

İstanbul'da hırsızlar bahçedeki sobayı çaldı VİDEO



"KAPIYI AÇAMAYAN HIRSIZLAR, BAHÇEDEKİ SOBAYI ALIP KAMYONETE YÜKLÜYORLAR"

Evde sahiplerinden Burak Saka, "Benim evden çıkışımdan birkaç dakika sonra hırsızlar geliyor, bahçeye giriyorlar. Etrafı kolaçan ediyor, bahçedeki kapıları yokluyorlar. Kapıları açamıyorlar. Açsalar içeride değerli malzemelerimiz vardı. Kapıları açamayan hırsızlar daha sonra bahçedeki demir döküm kömür sobasını alıp kamyonetlerine yüklüyorlar. Bahçeye önce kadınlar giriyor.

"KAMYONETİN ÖN PLAKASI SÖKÜLMÜŞ, ARKA PLAKASI İSE ÇUVALLA KAPATILMIŞ"

Kadınlar yakalanmaları halinde sobanın satılık olup olmadığını soracaklar güya. Hırsızlar sobayı kamyonete yüklerken annem ve babam uyanarak camdan bakıyor, hırsızları fark ediyorlar. Annem ve babam dışarı çıkana kadar hırsızlar kaçıp gidiyor. Kamyonetin ön plakası sökülmüş, arka plakası ise çuvalla kapatılmış" dedi.