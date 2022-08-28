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    İstanbul'da hırsızlar çaldıkları motosikletin sahibine yakalandı

    Arnavutköy'de iki şüpheli çaldıkları motosikletle seyir halindeyken sahibiyle karşılaştı. Şüphelilerin motosikleti bırakıp kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 28.08.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 17:37
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    İstanbul'da hırsızlar çaldıkları motosikletin sahibine yakalandı

    İstanbul'da 16 Ağustos Salı günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde iki şüpheli sokak üzerinde park halindeki bir motosikleti çaldı.

    Sahibi mahalle içerisinde motosikletinin üzerinde yabancı kişilerin olduğunu görünce peşlerine düştü.

    Bir süre şüphelilerle aralarında kovalamaca yaşandı.

    Ara sokakta motosikleti bırakıp kaçtılar

    Şüpheliler ara sokak üzerinde motosikleti bırakıp kaçtı. Motosiklet sahibi hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Y.N. ve E.T. olduğu tespit edildi.

    Şüphelilerden Y.N. geçen çarşamba günü Yunus Emre Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

    İstanbul'da hırsızlar çaldıkları motosikletin sahibine yakalandı ViDEO

    Bir şüpheli yakalandı, diğerinin cezaevinde olduğu belirlendi

    Şüphelinin üzerinden bir adet kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Diğer şüpheli E.T.'nin ise başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.N. geçen perşembe günü adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA'nın aktardığına göre güvenlik kamera görüntüsüne yansıyan görüntülerde, hırsızların sokak üzerinde kovalamaca sonrasında motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

    İstanbul da hırsızlar çaldıkları motosikletin sahibine yakalandı #1

    İstanbul da hırsızlar çaldıkları motosikletin sahibine yakalandı #2

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