İstanbul'da hırsızlar lüks aracı soydular

Kimliği belirsiz kişiler, otomobilden yaklaşık 60 bin TL değerindeki ekranlarını çalıp kaçtı. Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenler ilçesi Menderes Mahallesi'nde, gece 04.00 sıralarında yaşanan olayda 2 hırsız, Nizamettin Yalçın’a ait lüks aracın şoför camını kırdı.

Ardından aracın içine giren hırsızlar, otomobildeki hayalet ekran ve diğer 2 ekranı kısa sürede yerinden söktü.

HIRSIZLAR 60 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ EŞYALARI ÇALDI

Arabanın direksiyonunu da yamultan 2 hırsız, ekranları çalıp kısa sürede kaçtı.

Sabah uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke olan otomobil sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar oluştu.

"YAPANLARIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Araç sahibi Nizamettin Yalçın, çaresiz kaldığını ifade ederek, "Sabah uyandım, işime gidecektim. Maalesef arabamın camını kırmışlar. İçeri bir göz attım, içerdeki torpido gözlerini çıkarmışlar. Arabamda yaklaşık 60 bine yakın hasar vardır. Mağdurum, bunu yapanların bulunmasını istiyorum." diye konuştu.

Polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.