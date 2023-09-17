İstanbul'da hırsızlar mahkemeye çalıntı motorla geldi Küçükçekmece'de hırsızlık şüphelisi 5 şahıs, çaldıkları motosikletler ile adliyeye gelerek duruşmaya katıldı. Hırsızlar polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde garip bir olay yaşandı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen 1’i yabancı uyruklu 5 şahıs, duruşmaya katılmak için çaldıkları motosikletler ile Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Çalıntı oldukları için takibe takılan motosikletlerin Küçükçekmece Adliyesi binasının bahçesinde olduğunu belirleyen sivil polis ekibi, otopark çıkışında bekleyerek 1 kişiyi çaldığı motosiklet ile birlikte yakaladı.

Polis fark etti, gözaltına alındılar

Kaçacak yerinin olmadığını anlayan hırsızlık şüphelisi, yalnız olmadığını, başka motosikletin de olduğunu ve suç ortaklarının ise adliye binasında ifade verdiğini söyledi.

Çalıntı motosikletlerin tespitini yapan polis ekipleri binadan çıkan diğer şüphelileri de yakalarken polis aracına bindirilen şahıslar işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)